RTÜK Başkanı Şahin'den müzik yayıncılarına 'ahlak' ve 'edep' uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından müzik yayıncılarının kliplerine ilişkin 'ahlak' ve 'edep' uyarısında bulundu. Şahin, uyarısında, 'milli ve manevi' değerlere işaret ederek "Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur" ifadelerine yer verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Şahin, teelvizyon ve radyo kanallarına 'milli ve manevi' değerlere işaret ederek 'ahlak' ve 'edep' uyarısında bulundu.

Şahin, X'teki sosyal medya hesabından müzik yayıncılarına uyarıda bulundu.

Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerde 'aşırı cinsel içerik' kullanıldığını savunan Şahin, "Ülkemizde müzik klibi yayıncısı televizyonların ahlak ve edep sınırlarını aştığı izleme uzmanlarımızın raporlarına yansımaktadır. Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde aşırı cinsel içerik kullandıkları tespit edilmiştir. Anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntüler çokça yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"YAYINCILIK İLKELERİNE UYUMLU HALE GETİRMELER ŞARTTIR"

Müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıklarını ifade eden Şahin, "İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır" ifadelerine yer verdi.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de millî ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir."