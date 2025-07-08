RTÜK Başkanı Şahin'den Sözcü TV ve Halk TV'ye verilen cezalara ilişkin açıklama: RTÜK’ün ilke kararları şeffaftır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV ve Halk TV'ye verilen 10 gün yayın durdurma cezası ile Tele1 kanalına 5 kez program durdurma cezası uygulanmasının, uzun süredir yapılan uyarılara rağmen devam eden yayın ihlalleri nedeniyle verildiğini belirtti. Şahin, bu yaptırımların birdenbire verilmiş gibi gösterilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ifade etti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sözcü TV ve Halk TV'ye verilen 10 gün yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir. Sözcü TV ve Halk TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1’e 5 kez program durdurma cezası, uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır.

Bazı siyasetçiler ve bahse konu yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan malum çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha hatırlatıyoruz: RTÜK’ün ilke kararları şeffaftır, 6112 sayılı Kanun hükümleri tartışmasızdır, mahkeme kararları ortadadır. Bu vesileyle tüm yayıncılarımızı kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet ediyoruz."