RTÜK Başkanı Şahin tarafsızlık suçu işliyor

Politika Servisi

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, AKP’nin 8’inci Olağan Kongresi için yayımladığı tebrik mesajına tepki gösterdi. Emre, “RTÜK, kuruluş amaç ve yasası gereği özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip olmalıdır” dedi.

Yunus Emre, yaptığı açıklamada, RTÜK’ün radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli, TBMM Genel Kurulunca seçilen, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluş olduğuna işaret etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilen AKP’nin 8’inci Olağan Kongresi için yayımladığı mesajı hatırlatan Emre, şunları kaydetti:

‘‘AKP propaganda slogan ve sözcükleriyle tebrik paylaşımı basın yayın organlarından takip edilmiştir. Böylesi özerk ve özel kurullarda siyasi tarafgirlik, kurum ve kuralları kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştıracak yanlı ve hatalı işlemlere neden olabilecek hukuk dışı davranışlardır. Tarafsız ve özerk bir kamu kurumunun yöneticisi konumundaki birisinin tarafsızlığını alenen yitirmesine neden olan ve görevi ile bağdaşmayan böyle bir paylaşımı kamuoyunun tepkisine neden olmuştur. RTÜK, kuruluş amaç ve yasası gereği özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip olmalıdır. Bu tarafsızlık sadece radyo ve televizyonlar için değil siyasi partiler için de geçerlidir. Ayrıca bu göreve TBMM Genel kurulunda seçilenler için ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur.”