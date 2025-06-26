RTÜK ceza yağdırdı: Halk TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası, 3 kanal için lisans iptali gündemde!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi.

RTÜK'ün cezaları oy çokluğuyla alınırken Halk TV, Sözcü TV ve TELE1'in "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" maddesinden ceza almaları halinde lisanları iptal edilebilecek.

RTÜK, ayrıca Netflix ve Spottify'a da para cezası verdi.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, kurumun cezalarına ilişkin X'te paylaşım yaptı.

Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi.

Benzer maddeden bir yıl içerisinde ceza alması halinde kanalın lisansı iptal edilecek.

Aynı programda CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin Mehmet Uçum’la ilgili eleştirileri nedeniyle "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi.

Sözcü TV’ye ise Senem Toluay llgaz'ın yaptığı "Öncesi Sonrası Gece" isimli programda konuk Türker Ertürk'ün iktidara yönelik "Emperyalizmin taşeronluğunu yapmak" ifadesi nedeniyle "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi.

CAFER MAHİROĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin bir yıl içerinde "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünden veya "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" maddesinden ceza almaları halinde lisanları iptal edilebilecek.

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

AKİT'İ FERDİ ZEYREK BAŞLIĞINI ELEŞTİRENE CEZA

RTÜK, TELE1’e evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili haberi “Ferdi Zeyrek Çarpıldı” başlığıyla duyuran Akit gazetesinin eleştirilmesini “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" gerekçesiyle %3 idari para cezası verdi.

NETFLİX'E VE SPOTİFY’A CEZA

RTÜK ayrıca Netflix'e “Barda” isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmü ve “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle %5 idari para cezası verildi.

Spotify’a ise bazı şarkılarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olabilecek nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer alması nedeniyle “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz” hükmü uyarınca %5 idari para ve bahsi geçen içeriğin katalogdan çıkarılma cezası verildi.

DW TÜRKÇE DÖNÜYOR

RTÜK'ün diğer CHP'li üyesi Tuncay Keser de RTÜK kararlarına ilişkin DW Türkçe'ye getirilen erişim engelinin sonlandığını duyurdu.

Bu kapsamda RTÜK'ün daha önce erişim engeli getirttiği "http://dwturkce.com", "http://dw.com", “http://inspiredminds.de” adreslerine, yaptırıma gerekçe gösterilen yayın içeriklerinin kaldırılmış olması nedeniyle, erişim engelinin sonlandırılması kararı alındı