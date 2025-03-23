RTÜK de sopasını çekti: Çağlayan ve Saraçhane yayınlarına sansür

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, televizyonlara gözdağı niteliğinde bir uyarı mesajı yayımladı. Şahin’in, sosyal medyadan yayımladığı mesaj, büyük tepki çekti. Bazı televizyon kanallarının, Şahin’in mesajının ardından Çağlayan Adliyesi’ndeki yayınlarını kesmesi dikkati çekti.

RTÜK Başkanı Şahin’in, “Eleştirel yayınlar yapan kanallara gözdağı” olarak nitelendirilen mesajında, şu ifadeler kullanıldı:

“Halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.”

“ŞAHİN, HUKUKU ÇİĞNİYOR”

Şahin’in mesajına tepki gösteren RTÜK Üyesi Tuncay Keser, BirGün’e konuştu. Keser, 6112 Sayılı Kanun’un yalnızca yayıncıları değil, RTÜK Başkanı’nı da bağladığının altını çizerek, kanundaki, “Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez" maddesini hatırlattı. RTÜK Başkanı Şahin’in canlı yayınlara müdahalesini, “Bağımsızlığa, basın özgürlüğüne ağır bir saldırı” olarak nitelendiren Keser, şunları söyledi:

“RTÜK Başkanı, hukuku çiğneyerek halkın haber alma hakkını engellemiştir. Hukuk herkesi bağlarsa hukuk olur, aksi durum majestelerinin hukukudur. Ağır ceza ve lisans iptali tehditleri ile sesli medya düzeni isteniyor. Bütün ekranlarda penguen görünsün isteniyor.”