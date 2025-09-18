RTÜK, dijital platformlara ceza yağdırdı

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) hedefinde bu kez de dijital platformlar var.

Kurul, Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney XD ve HBO-MAX platformlarına ceza verdi.

Cezaları, RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncay Keser duyurdu.

Buna göre Kurul, 5 ayrı platformda yer alan 5 film hakkında katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası verdi.

GEREKÇE: GENEL AHLAK!

Kurul, söz konusu platformdaki filmlere yüzde 3 idari para cezası ve katologdan çıkarma cezası verdi.

Ceza verilen diziler arasında Netflix’te yayınlanan “Kobalt Mavisi”, Prime Video’da yayınlanan “Those About to Die”, MUBİ’de yayınlanan “Benedetta”, Disney XD’de yayınlanan “All Of Us Strangers” ve “HBO MAX’de yayınlanan “Looking: The Movie” yer aldı.

Söz konusu cezaların verilme gerekçesi olarak ise "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “Müstehcen olamaz.” hükümlerinin ihlal edildiği belirtildi.