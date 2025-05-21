RTÜK'e 3 yeni üye seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda, RTÜK’te görev süresi dolan üyeler yerine yeniden seçim yapıldı.

AKP kontenjanından Hasan Davulcu ve Erhan Güven, CHP kontenjanından Tuncay Keser ve Ahmet Kılınç, İYİ Parti kontenjanından ise Ahmet Can Buğday ve Emir Erdoğan RTÜK üyeliği için aday gösterildi.

6 yıllık görev süresini tamamlayan CHP kontenjanından mevcut RTÜK üyesi Tuncay Keser ile İYİ Parti kontenjanından mevcut RTÜK üyesi Ahmet Can Buğday yeniden RTÜK üyesi olarak seçildiler. AKP kontenjanından ise görev süresi dolan Nurullah Öztürk'ün yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Hasan Davulcu, RTÜK üyesi olarak belirlendi.

Genel Kurul'da yapılan gizli oylama sonucunda CHP kontenjanından Tuncay Keser 339 oy, Ahmet Kılınç 51 oy; AKP kontenjanından Hasan Davulcu 387 oy, Erhan Güven 14 oy; İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday 307 oy, Emir Erdoğan 56 oy aldı.