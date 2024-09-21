RTÜK, EPDK, BTK fazla gelirini Hazine’ye aktarmamış

Sayıştay’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilişkin 2023 yılı Denetim Raporu yayımlandı. Raporda dikkat çeken detaylar arasında, bazı düzenleyici ve denetleyici kuruluşların gelir fazlalığını Bakanlığa aktarmadığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, 2023 yılına ilişkin gelir fazlalarını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 55 milyon 157 bin 924,25 TL, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 240 milyon TL, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 6 milyon 939 bin 354,98 TL ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ise 100 milyon TL eksik tutarlarda Bakanlık hesabına aktardığı tespit edildi.

Bakanlık tarafından, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun gelirlerini yılın belli dönemlerinde düzensiz olarak elde ettiği belirtildi. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ise harcamalarını kendi gelirleri ile karşılayamadığı ve ilgili oldukları genel bütçeli idarelerden yıl içerisinde ihtiyaçları kabilinde transfer aldığı, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan nakit durumları dikkate alınarak nakit fazlalarının tahsil edildiği ifade edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun eksik gönderdiği tutarın 120 milyon TL’sini 2024 yılı içerisinde gönderdiği, mayıs ayından sonra da kalan tutarın tahsil edileceği ifade edildi.