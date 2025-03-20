RTÜK, İmamoğlu yayınlarına ceza yağdırdı!

İktidarın medya üzerine adeta bir sopa olarak kullandığı Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yine ceza yağdırdı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin yayın yapan muhalif medya yine RTÜK'ün sopasıyla karşı karşıya kaldı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, cezalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"20 DAKİKA KALA 5 AYRI RAPOR KURUL'A GETİRİLDİ"

Taşcı, yasa uyarınca Üst Kurul gündemine alınacak dosyaların 24 saat önceden müzakereye hazırlanabilmeleri için üyelere dağıtılması gerektiğini ancak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in toplantıya 20 dakika kala beş ayrı raporu gündem dışı Kurul'a getirdiğini ifade etti.

Üyelerin beş ayrı raporu 20 dakika içerisinde çalışıp, Kurul'a hazırlanabilmesinin mümkün olmadığını belirten Taşcı, "İzleme Dairesindeki uzmanlara yasaya aykırı şekilde talimat verilerek, adrese teslim hazırlatıldığı anlaşılan raporları kendileri çalıp kendileri oynayarak kanalları ceza yağmuruna tuttular" dedi.

"YASANIN OLMADIĞI YERDE HER ŞEY YASADIŞIDIR"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in "arkasına aldığı siyasi güçle medyaya karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturması bahanesiyle savaş açtığını" vurgulayan Taşcı, "Yasanın olmadığı yerde her şey yasadışıdır" vurgusu yaptı.

Taşcı'nın açıklamasına göre, İmamoğlu yayınları nedeniyle NOW TV’ye yüzde 3 idari para cezası, Tele 1 yüzde 3 idari para cezası, Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma cezası, Sözcü TV'ye ise Özlem Gürses'in sunduğu programa yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma cezası verildi.

Söz konusu oylamanın yapıldığı Kurul toplantısına ise RTÜK Üst Kurul Üyeleri İlhan Taşcı, Tuncay Keser, Ahmet Can Buğday ve Necdet İpekyüz katılmadı.

RTÜK’ten kanallara İmamoğlu cezası



RTÜK Yasası uyarınca Üst Kurul gündemine alınacak dosyaların 24 saat önceden müzakereye hazırlanabilmeleri için üyelere dağıtılması gerekirken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin toplantıya 20 dakika kala beş ayrı raporu keyfi olarak gündem dışı… — İlhan Taşcı (@ilhantasci) March 20, 2025

RTÜK üyesi Tuncay Keser ise konuya ilişkin "Tek yanlı bir bakış açısıyla farklı her ses susturulmak isteniyor. Cezalar bunun kanıtı" diyerek cezalara tepki gösterdi.

Keser, şunları söyledi:

"İstanbul’da yürütülen soruşturma ile ilgili “gündem dışı” olarak getirilen 5 ayrı izleme raporu, itirazlara rağmen oy çokluğuyla gündeme alınırken, muhalefet kontenjanından seçilen üyeler, bu dosyaların görüşmelerine katılmadı. Kararlar 5 oyla alındı. RTÜK Başkanı “hukukun üstünlüğü” hatırlatması yaparken, masumiyet karinesini yok sayan, başta kamu yayıncısı TRT dahil diğer kanallarla ilgili inceleme talepleri geri çevrildi. Tek yanlı bir bakış açısıyla farklı her ses susturulmak isteniyor. Cezalar bunun kanıtı. Üst Kurul, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlalinin giderilmesi için karasal frekans tahsisi yapılmamasına ilişkin kararına rağmen, iki radyo kuruluşuna frekans tahsisleri yaptı. Hukuka, basın ve ifade özgürlüğüne aykırılık içeren kararlara muhalefet ettim."

Söz konusu cezaların gerekçesi ise şöyle sıralandı:

Halk TV cezaları

* Doç. Dr. Alp Yılmaz’ın, “Demokrasi adına mücadele etme günü bugün. Dayak yemeyi göze alma günü bugün” söylemlerinin kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle yüzde 3 para cezası ve 3 kez program durdurma,

* Canlı yayın esnasında polisin müdahalesi üzerine protestocuların sloganlarının ekrana yansımasının, Türk polisini küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle yüzde 3 para cezası,

* İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “öldürürüm, senin kafana sıkarım” şeklinde sosyal medya paylaşımı yapan bir kişi için kullandığı “şerefsiz, yavşak” ifadeleri kaba ve argo sayılarak yüzde 3 idari para cezası,

Tele 1 cezaları

* Merdan Yanardağ’ın Suriye’deki çatışmalar bağlamındaki “İslam Dünyasının o maalesef büyük orta çağı devam ediyor. Bu nedenle İslam Dünyasında oluk oluk kan akıyor, Müslümanlar Müslümanı öldürüyor tekbir getirerek” ifadeleri sekter olduğu ve ayırımcılık içerdiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası,

* CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın “Muhtemelen ilgili Savcı tarafından kendi siyasi düşüncesine uygun yandaş basına da muhtemelen ilginç ilginç kirli bilgiler servis edilecektir” sözleri ve uzun süre nezarette bekletmenin fiili işkence olduğu sözleri hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı bulunarak yüzde 3 idari para cezası,

Sözcü TV cezaları

* Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan’ın Suriye’deki çatışmalarla ilgili kullandığı “Alevi Katliamı” ifadesi mezhepsel ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası,

* CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un, “Valinin yasağına rağmen toplanmalıyız ve Vali de bizi bir milyon kişiyi gözaltına almalı… Hepimiz Ekrem İmamoğlu olalım hepimizi tutuklasınlar hepimizi zindanlara atsınlar” sözleri toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle yüzde 3 para cezası ve 3 kez program durdurma,

NOW TV cezası

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, “Demokrasiye fiilen el konulmuş durumda. Hukukun tüm kuralları askıya alınmış. Darbe dönemlerinde gördüğümüz bir durum var” sözleri hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı bulunarak yüzde 3 idari para cezası yaptırımı uygulandı.