RTÜK inceleme başlatmıştı: Jasmine bir platformdan kaldırıldı

HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisini yayından kaldırdı. Karar tepkiye neden olurken resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Daha önce TV+ üzerinden izlenebilen dizinin son güncellemeyle birlikte platformun katalog listesinden çıkarılıdğı öğrenildi.

RTÜK'ÜN RADARINDAYDI

Dizi bazı sahneler nedeniyle aile yapısını bozacağı iddiasıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından incelemeye alınmıştı. RTÜK açıklamasında, "Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanılmıştı.