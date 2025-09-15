RTÜK inceleme başlatmıştı: Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısından açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma ardından dizinin yapımcısı Gold Film açıklama yaptı.

Açıklamada dizinin toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama içerisinde olmadığı belirtilerek "Karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz" ifadesine yer verildi.

"Tv dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir" denilen açıklamada dizinin toplumun değerlerine karşı hassasiyeti göz önünde bulundurduğunun altı çizildi.

"ELEŞTİRİLERİ GİDERECEK İRADEYİ GÖSTERECEĞİZ"

Gold Film'deb yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Yapımcısı olduğumuz Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle Kızılcık Şerbeti dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ve ya aşağılamanın söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz.

Bu noktada belirtmek isteriz ki tv dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız.

Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak Aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz."

ŞAHİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dün (14 Eylül Pazar) X hesabından yaptığı paylaşımda Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında kendilerine gelen şikayetleri değerlendirdiklerini belirtmişti.

Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır."

SHOW TV TMSF'YE AKTARILMIŞTI

11 Eylül'de Can Holding'e yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konulmuştu.

Mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketler arasında Can Holding'in bünyesinde faaliyet yürüten Habertürk ve Bloomberg HT gibi televizyon kanallarının yanı sıra Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlandığı Show TV de yer alıyordu.