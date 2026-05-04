RTÜK inceleme başlattı, Bosch reklamı yayından kaldırdı

Bosch'un Anneler Günü'ne dair reklamı hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) inceleme başlatmasının ardından şirket reklamı yayından kaldırma kararı aldı.

Bosch'un Anneler Günü'ne özel hazırladığı ve hayvan sevgisi temasının da işlendiği reklam filmi önce iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi tarafından hedef alındı.

Daha sonra ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, reklamın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Süreç RTÜK'ün reklam filmi hakkında inceleme başlatmasıyla devam ederken firma reklam filmini yayından kaldırma kararı aldı.

YENİ ŞAFAK HEDEF GÖSTERDİ

Yeni Şafak gazetesi de “Çocuk yerine köpek propagandası” başlığıyla reklam filmini hedef aldı.

Yeni Şafak'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Son yıllarda Türkiye'de doğurganlığın azalması ve insanlara küresel çapta 'aile karşıtlığı' aşılanması gündemdeyken Bosch Türkiye, Anneler Günü üzerinden aile kurumunu ve anne-baba kavramını hedef alan reklam hazırladı. Bir Bosch mağazasında geçen reklamda, 'annelikleri' çeşitli betimlemelerle düşündürülmek istenen iki kadının aslında hayvan sahibi olduğu anlatıldı. Hayvanların çocuklarla aynı kefeye konulduğu reklam sosyal medyada büyük tepki çekti. Bosch Türkiye gelen tepkiler sonrası, Yahudi iş adamı Jeffi Medina'nın sahibi olduğu ajans tarafından çekilen reklam filmini yayından kaldırdı. Öte yandan RTÜK, reklamla ilgili harekete geçerek inceleme başlattı.”

GÖKTAŞ: ANNELİK, DEĞERSİZLEŞTİRİLECEK BİR KAVRAM DEĞİLDİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş da X hesabındaki paylaşımında, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine tepki gösterdi.

"Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir" diyen Göktaş, payalaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın-biyolojik ya da koruyucu-gerçek bir annedir. Bu bağ, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."

RTÜK, REKLAM FİLMİNE İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş reklam filmi hakkında inceleme başlattığını duyurduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anne sevgisi; insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağdır.

Kâinattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok.

Ancak anne–evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin; ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez.

Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir. Annelik; bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır. Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk.

Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım; ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir.

Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik; reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur. Cumhurbaşkanımızın “Nüfus ve Aile On Yılı” ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."