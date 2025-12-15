RTÜK, Jasmine dizisi hakkında inceleme başlattı

RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

Kamuoyunun Dikkatine!



JASMİNE DİZİSİNİN KONUSU

Jasmine dizisi, 12 Aralık 2025 tarihinde HBO Max'te yayımlanmaya başladı.

Dizi, ağır bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Yasemin'in hayatına odaklanıyor.

Yasemin'in organ nakli listesine girmek için verdiği mücadele, onları karanlık ağlara ve ahlaki açıdan zorlu seçimlere sürüklüyor.

Cem Özüduru'nun yönettiği dizinin başrollerinde Asena Keskinci ve Burak Can Aras yer alıyor.