RTÜK kararı uygulanmaya başlandı: Tele1'in ekranı karartıldı

RTÜK’ün BirGün yazarı ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasını gerekçe göstererek TELE1’e verdiği 7 günlük ekran karartma cezası uygulanmaya başlandı. TELE1'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’yi karanlık bir geleceğe sürüklemek isteyenlere karşı, çağının çağdaşı olacak bir Türkiye mücadelemiz tüm engellemelere rağmen kesintisiz sürecektir" denildi.

BirGün yazarı ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) TELE1'e verdiği 7 günlük ekran karartma cezası uygulanmaya başlandı.

RTÜK, Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen, İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle, 7 gün yayın durdurma, 5 kez program durdurma, 2 kez de önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası verdi.

18 Temmuz’da 7 gün süreyle karartılacak olan Tele1, Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne başvurdu ve yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtı. Mahkeme oybirliğiyle yayın durdurma cezasının yürütmesini durdurdu.

RTÜK, karar itiraz etti. Bir üst mahkeme, 1 Ağustos günü başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

6-12 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak ceza, gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı.

TELE1’DEN BASIN AÇIKLAMASI



TELE1'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gerçekleri savunduğu, cesur yayıncılık yaptığı için siyasi iktidarın hedef aldığı Tele1 Televizyonu’na iktidarın sopası haline gelen RTÜK tarafından basın tarihine kara bir leke olarak geçecek 7 günlük ekran karartması cezası verildi.

Biz biliyoruz ki yoksulluğu, yolsuzluğu, israfı, doğanın yok edilmesini, adam kayırmayı, liyakatsizliği, tarikat ve cemaatlerin devleti nasıl ele geçirdiğini, çocuklarımızın nasıl bir tehdit altında olduğunu, emeğiyle geçinenler sefalet ücretlerine mahkum edilirken, yandaş işadamlarına milyar dolarlık ihaleler akıtıldığını haber yapmasak ceza da almazdık.

Ancak gazetecinin ilk görevi gerçeğe ve toplumun bilgiye erişim hakkına uymaktır.

Basın ve yayın özgürlüğü en temel insan haklarından biridir.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda özgür ve bağımsız gazetecilik yapmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz. Bu bedeli göze alarak yola çıkan Tele1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ haksız ve hukuksuz biçimde tutuklandı. Tele1 ekranını 7 gün kapatanların nihai amacı iktidarın eleştirilemediği tamamen yandaş bir medya düzeni kurmaktır.

Milyonlarca liralık para cezalarına, her fırsatta program durdurma, yetmeyince ekran karartmalara rağmen, baskılara göğüs geren, gerçeklerin peşinde koşmaktan vazgeçmeyen, bağımsız yayıncılık ilkelerini inatla savunan Tele 1 televizyonu, hiç kuşkunuz olmasın bundan sonra da; rantçıların, talancıların, vurguncuların kabusu olmaya devam edecek, hukuksuzluklara karşı direnişiyle, basın tarihinde onurlu gazeteciliğin seçkin bir örneği olarak yoluna devam edecektir.

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’yi karanlık bir geleceğe sürüklemek isteyenlere karşı, çağının çağdaşı olacak bir Türkiye mücadelemiz tüm engellemelere rağmen kesintisiz sürecektir.

Tele1 türkiyenin yolunu aydınlatmaya elbette devam edecek.."

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NE OLMUŞTU?

Merdan Yanardağ, Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1’de yaptığı programda, yeni bir çözüm süreci ihtimali hakkında yorumlar yapmış, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında da bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Yanardağ, programdaki sözlerinden günler sonra sosyal medyaya düşürülen cımbızlanmış ifadelerin yer aldığı bir video ile hedef gösterilmişti.

Yanardağ'ın sözleri üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaparak kanal hakkında inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle Yanardağ hakkında da, "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma açılmış ve Yanardağ tutuklanmıştı. TELE1'e de 7 gün ekran karartma cezası verilmişti.

Yanardağ, hedef gösterilmesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tele1’e yönelik bir operasyon var. Dün geceden başlayan, benim adım üzerinden gerçekleştirilen bir kumpas operasyonu. Güya terör örgütünü ve suç olan fiili övmüşüm, iddia bu. Bizim bir yayınımız üzerine tamamen kurgu, montaj ve iftira üzerine inşa edilmiş bir suçlama kampanyası var.

Ben hiçbir terör örgütünü övmedim, hiçbir terör örgütü liderini de övmedim. Böyle bir kastım da niyetim de yok. O programda AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yeni bir çözüm süreci başlatma ve kendi iktidar alanları daralmış olan AKP’ye yeni bir alan açma çabası olduğunu dile getirdim. 6 gün önce 4 Soru 4 Yanıt programında benim sorulara verdiğim yanıtlardan biri de Ensarioğlu’nun çıkışıydı. Gündemdeki bu konu üzerine ben de yorumlarımı ortaya koydum."

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yanardağ'ın tutuklu bulunduğu dosyadan yargılanmasına 4 Ekim'de başlanacak.