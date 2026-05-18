RTÜK, Mersin'deki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirdi

RTÜK, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Medya
  18.05.2026 23:23
  • Giriş: 18.05.2026 23:23
  • Güncelleme: 18.05.2026 23:24
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin'de yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."

