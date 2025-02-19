RTÜK muhalif kanallara yine ceza yağdırdı

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) muhalif kanallara ceza yağdırdı.

Cezaları RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Taşcı, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK dava dosyasındaki kayıtları suç saydı! RTÜK, Halk TV, NOW TV, SZC TV ve Tele 1’e Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava sürecinde tutuklu bulunan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde, aynı hastanede bulunmalarına ilişkin görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle, “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiledikleri” iddiasıyla oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verdi. Davanın sanığı Serdar Öktem'i ziyaret eden Ahmet Yiğit Yıldırım da o dönem cinayet şüphelisi olarak dosyadaydı. Hangi ülkede görülmüş, tutuklu olan bir sanığı, hastanede başka bir şüphelinin ziyaret etmesi!? Yıldırım’ın avukatının RTÜK’e verdiği dilekçe ekinde ne vekaletname var, ne de baro pulu. Dilekçe hukuka uygun değil! Ama RTÜK “güçlünün hukukuyla” haberciliği cezalandırıldı.

SZC TV’de Özlem Gürses’in programına konuk olan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın çocukluğunda fırsat eşitliğinden yararlandığını belirterek, “Şimdi bir Elazığ’ın köyündeki bir çocuğun buralara gelmesi ne kadar şey tartışılır” sözleriyle Türkiye’de fırsat eşitliğinin azaldığına yönelik karamsar tablo çizdiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. RTÜK Başkanı, iktidarı eleştirenlere ceza sopasını sallamayı sürdürüyor."

NOW TV'YE ŞAKİR PAŞA DİZİSİ SEBEBİYLE CEZA

NOW TV’ye, ilk 2 bölümü ceza alan “Şakir Paşa Ailesi” dizisinin 5 ve 6’ncı bölümlerindeki Şakir Paşa/Ainesi sahneleri; manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak, yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma yaptırımı uygulandı.

STAR TV'YE ZAHİDE YETİŞ CEZASI

Star TV’ye “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak” programının, 6 farklı bölümünde bulunan; ailenin korunması ve genel ahlaka aykırı içerikler ile yayınlarda yer verilmesi yasak olan “eş arama sahneleri” nedeniyle, yüzde 3 idari para cezası yaptırımı uygulandı.

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