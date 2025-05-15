RTÜK muhalif kanallara yine ceza yağdırdı

Kanallara verdiği kararlarla büyük tepki çeken RTÜK yine birçok kanala ceza yağdırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bugün yapılan toplantısında; Halk TV, TELE1, Sözcü TV ve NOW TV'ye yönelik cezalar uyguladı.

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, "2025 yılında (1 Ocak-15 Mayıs), RTÜK tarafından verilen 40 cezanın 35'i; Halk TV, NOW TV, TELE1 ve SZC TV’nin yayınlarına. Ceza tablosunun anlamı; eleştirel yoruma, farklı sese tahammül yok. Bu arada “İBB soruşturması” ile ilgili şikâyetlerin ise hiçbiri gündeme alınmadı" dedi.

ÖZEL'E YUMRUKLU SALDIRI HABERİNE DE CEZA

Halk TV ve SZC TV’ye; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı haberlerinde, “Özgür Özel’in aracı otoparka alınmadı” bilgisini, doğruluğunu teyit etmeden ve Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek’in görüşünü almadan yayınladıkları, "Özgür Özel bir saldırıya açık hale mi getirildi?" sorusuyla da “komplo teorisi” algısı oluşturulduğu gerekçesiyle yüzde 3’er idari para cezası verildi.

'HALİL FALYALI' CEZALARI

TELE1’e, "Gazeteciler Masası" programına konuk edilen Gazeteci Ayşemden Akın tarafından, Hollanda’da röportaj yaptığı Halil Falyalı’nın çalışanı Cemil Önal’ın iddialarının ekrana getirilmesiyle, Hakan Fidan ve Binali Yıldırım’ın çocuklarının özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği ve küçük düşürüldükleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.

NOW TV’ye ise Disney+ platformunun gizli reklamını yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.