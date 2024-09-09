RTÜK, Narin ile ilgili yayın yasağını kaldırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Günay'ın öldüürlmesine yönelik soruşturma kapsamında alınan yayın yasağını kaldırdı.

Kararı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Şahin, paylaşımında "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Şahin'in paylaşımı şöyle: "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum."

KAMUOYUNUN VE YAYINCILARIMIZIN BİLGİSİNE!



Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Sorumlu medyamıza… pic.twitter.com/wh4URXSbdX — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 9, 2024

CİNAYETE İLİŞKİN 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.