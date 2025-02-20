RTÜK sopası yine devrede

Politika Servisi

İktidarın, bağımsız medya üzerinde adeta bir sopa olarak kullandığı, cezalarla muhalefetin sesini bastırmaya çalıştığı RTÜK yine devreye girdi. RTÜK, Sinan Ateş dava dosyasındaki görüntüleri haberleştiren TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV’ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme" suçlamasıyla yüzde 3 para cezası verdi.

SZC TV’ye verilen ceza ise “yok artık” dedirtti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçen hafta televizyonlarda yayınlanan haberleri eleştirdi. Türkiye’de ‘başarılı çalışmalar’ olduğunu öne süren Şahin, "Karamsarlık aşılayan ‘yandık’, ‘bittik’, ‘mahvolduk’ haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur” diyerek haber programlarını tehdit etmişti. SCZ’ye TÜSİAD üzerinden “karamsar tablo çizdin” cezası verildi.

DAVA DOSYASINDAKİ KAYITLAR SUÇ SAYILDI

RTÜK’ün verdiği cezaları İlhan Taşçı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: “RTÜK, Halk TV, NOW TV, SZC TV ve Tele 1’e Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava sürecinde tutuklu bulunan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde, aynı hastanede bulunmalarına ilişkin görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle, “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiledikleri” iddiasıyla oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verdi.

Davanın sanığı Serdar Öktem’i ziyaret eden Ahmet Yiğit Yıldırım da o dönem cinayet şüphelisi olarak dosyadaydı. Hangi ülkede görülmüş, tutuklu olan bir sanığı, hastanede başka bir şüphelinin ziyaret etmesi!

SZC TV’YE KARAMSAR TABLO ÇİZDİN CEZASI

Yıldırım’ın avukatının RTÜK’e verdiği dilekçe ekinde ne vekaletname var, ne de baro pulu. Dilekçe hukuka uygun değil! Ama RTÜK “güçlünün hukukuyla” haberciliği cezalandırıldı.

SZC TV’de Özlem Gürses’in programına konuk olan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın sözleri nedeniyle SZC TV’ye ceza verildi. Turan’ın, çocukluğunda fırsat eşitliğinden yararlandığını belirterek, “Şimdi Elazığ’ın köyündeki bir çocuğun buralara gelmesi ne kadar şey tartışılır” şeklindeki sözleri, Türkiye’de fırsat eşitliğinin azaldığına yönelik karamsar tablo çizdiği iddia edildi. SCZ TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi.

RTÜK Başkanı, iktidarı eleştirenlere ceza sopasını sallamayı sürdürüyor.’’

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TÜSİAD BAŞKANI’NA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında soruşturma başlattı. Orhan Turan polis eşliğinde savcılığa götürüldü.

TÜSİAD Başkanı Turhan iktidarı eleştirmişti. (Fotoğraf: Depo Photos)

Başsavcılıktan yapılan açıklamada: "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS'ın 13/02/2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 14/02/2025 tarihinde re'sen soruşturma başlatılmıştır. TÜSİAD başkanı Orhan Orhan TURHAN hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.