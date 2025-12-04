RTÜK sopasına Kanun kılıfı

İktidar yanlısı yayın yapmayan kanallara yönelik, “İktidarın sopası” gibi hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen RTÜK’ün Ocak-Kasım 2025 dönemine yönelik karnesi, eleştirilerin haklılığını ortaya koydu. Üst Kurul’un, 2025 yılının 10 ayında kestiği toplam 55 cezanın 45’inin Halk TV, Sözcü TV ve TELE 1’e kesilmesi dikkati çekti. RTÜK’ün 10 cezası ise NOW TV, Flash Haber, TLC, Edessa TV ve Meltem TV kanallarına dağıtıldı.

RTÜK’e yönelik eleştiriler, TBMM gündemine de taşındı. CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK’ün faaliyetlerini tarafsız olarak yürütmediğinin altını çizdi. Bulut, kurumun bütçe görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelen RTÜK yöneticilerine, “RTÜK’ün ceza yetkisinin sansür aracı olarak kullanıldığı yönündeki iddialar hakkında ne söyleyebilirsiniz?” diye sordu.

YARGI YOLU

Bulut’un tarafsızlık ihlali ve sansür iddialarına yönelik sorusuna, yazılı yanıt verildi. BirGün ile paylaşılan yanıtta, “RTÜK’ün görev ve yetkileri ile medya kuruluşlarının yayınlarında uyulması gereken kuralların” 6112 Sayılı Kanun ile belirlendiği kaydedildi. Yayınlara yönelik denetimlerin sansür kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunan RTÜK yönetiminin yanıtında, özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Üst Kurul tarafından alınan kararlar, idari yargı denetimine tabidir ve nihai karar merciine verilmektedir. Kanun’a aykırı yayın yapan kuruluşlara Üst Kurul tarafından uygulanan müeyyidelere ilişkin kararlar, kurumun internet sitesinden yayınlanmaktadır. RTÜK

tarafından verilen kararlara karşı yargı yolu açıktır.”

SANSÜR MEKANİZMASI

RTÜK yönetiminin iddialara yönelik yanıtına tepki gösteren CHP’li Burhanettin Bulut, BirGün’e konuştu. İktidara yönelik eleştirel yayınlar yapan Sözcü TV’nin, Halk TV’nin ve kayyuma devredilen Tele 1’in ekranlarının günlerce karartıldığını anımsatan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne kadar büyük bir tesadüf ki cezaların tamamı muhalif çizgide olan, iktidarın politikalarını eleştiren televizyonlara kesildi. Buna karşılık, iktidar yanlısı ve hükümetin propaganda aygıtına dönüşmüş kanallara tek bir yaptırım bile uygulanmadı. Böylece açıkça görülmektedir ki 6112 Sayılı Kanun yalnızca iktidarı eleştiren medya kuruluşları için işletiliyor. RTÜK, ifade özgürlüğünü korumakla yükümlüyken bugün tam tersine, bu özgürlüğü sistematik biçimde boğan ve susturan bir sansür mekanizmasına dönüşmüş durumdadır.”