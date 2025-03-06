RTÜK Sözcü TV'ye ceza yağdırdı: Gerekçe "darbe iması"

Radyo Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV'ye "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçesiyle ceza yağdırdı.

RTÜK'ün bugün yapılan toplantısında, yayın ihlalleri de görüşüldü.

Toplantıda, Sözcü TV’de sunuculuğunu Serap Belovacıklı’nın yaptığı "Aklın Yolu Programı"na katılan Türker Ertürk’ün "Artık -mış gibi yaparak mücadele yok. Ne demek bu? Hukuk varmış gibi, demokrasi varmış gibi, özgürlükler varmış gibi yok. Artık bir otoriter rejimle nasıl mücadele edilecekse o konuda mücadele etmek lazım. Bu konuda ders çalışmak lazım. Bir eylemler silsilesi hazırlamak lazım, sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere" ve "Bugün hani böyle sert konuşarak, ne bileyim sözlerle provoke ederek falan imkan yok. Bir de yani burası artık ne İsveç ne Norveç ne Fransa ne bilmem ne. Otoriter rejimleri... Bir enstrüman var. Ne o? Yaşamı durdurursunuz. Milyonları meydana toplarsınız. Eğer muhalefetin böyle bir liderliği ve gücü varsa hodri meydan" sözleri üzerine hazırlanan inceleme raporu değerlendirildi.

"DARBE YAPABİLECEĞİ İMASI"

Toplantıda, Ertürk’ün farklı tarihlerde yapmış olduğu bu açıklamalarla "halkı sokağa çağırdığı, iktidarın seçimleri kaybetse dahi Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla darbe yapabileceği imasında bulunduğu" savunuldu.

Söz konusu ifadelerin 6112 Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan "….. toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz'' hükmünü ihlal ettiği ifade edildi.

PROGRAM DURDURMA VE PARA CEZASI

Kurul, söz konusu gerekçelerle Sözcü TV’ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası uyguladı. Toplantıda ayrıca Sözcü'nün RTÜK’e bildirilen logodan farklı bir logo kullandığı belirtildi. İzinsiz logo değişikliği sebebiyle medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı.

TUNCAY KESER'DEN TEPKİ

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabı üzerinden kararlara tepki gösterdi.

Keser, "RTÜK'ten Sözcü TV'ye "Gezi" cezası. Aklın Yolu programında Türker Ertürk'ün "Eylem silsilesi lazım.Sivil itaatsizlik dahil. Demokrasiden, Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten yana olan herkes bir araya gelecek" ifadeleri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik sayıldı."

Keser'in açıklamaları şöyle: