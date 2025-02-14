RTÜK tanıdık isimle protokol imzaladı

AKP iktidarlarında kamu kaynaklarından en çok, iktidar çevresine yakın sermaye grubu yararlandı. Kamu ihalelerinin, “rant aktarma aracı” olarak kullanıldığının sayısız örneği gözler önüne serilirken deprem konutu ihaleleri dahi belli adreslere gitti. Kamunun, iktidara yakınlığıyla bilinen isimler ile yaptığı anlaşmalara bir yenisi daha eklendi.

Daha önce Yunus Emre Enstitüsü’ne naylon fatura kestiği öne sürülen Han Kültür Eğitim Danışmanlık firmasından alınan hizmet protokolle başka bir şirkete devredildi. RTÜK, “Üst Kurul personelinin geçici görevle yurt içi veya yurt dışı görevlendirmeleri kapsamında gerçekleştireceği seyahatlere yönelik” 31 Ocak 2025 tarihinde yeni bir protokol imzaladı.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 31 OCAK

RTÜK’ün 31 Ocak 2025 tarihli protokol kapsamında anlaştığı şirketin ise UFS Lojistik ve Turizm Anonim Şirketi olduğu öğrenildi. RTÜK personeline protokole yönelik yapılan duyuruda, şunlar denildi: “Üst Kurul personelinin olarak havayolu vasıtasıyla ulaşım, konaklama ve havalimanı transfer hizmetlerine aracılık yapmak amacıyla UFS Lojistik ve Turizm A.Ş. ile ekte kayıtlı, ‘Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli İçin Seyahat Hizmetleri Protokolü’ imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Protokol, Üst Kurul personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerine ilişkin seyahat faaliyetlerine destek olması amacıyla hazırlanmış olup; mezkûr acente firmadan bilet veya hizmet alınması zorunlu değildir.”

RTÜK ile protokol imzalayan şirketin sahibinin ise tanıdık bir isim olması dikkati çekti. Kamuoyunda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın azarladığı müteahhit” olarak bilinen ve inşaat şirketi aracılığıyla kamudan milyarlarca liralık ihale alan Şenol Özbek’in, RTÜK ile protokol imzalayan şirketin de yönetiminde olduğu belirlendi. İktidara yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Vakfı’nın kurucuları arasında da yer alan Özbek’in ortağı olduğu şirketlerin kamudan aldığı inşaat, güvenlik ve acente ihalelerin toplam tutarı ise 7 milyar TL'yi aştı.

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KANAL İSTANBUL DETAYI

Özbek, UNTD İnşaat’ının yönetim kurulunda yer alıyor. Şirket, Kanal İstanbul güzergâhındaki arazinin ihalesini almasıyla tanınıyor. THY ve Emlak Konut’un inşa edeceği konut projesinin ilk etabının ihalesini de 3,4 milyar TL’ye alan Özbek, Erdoğan’ın Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma töreninde azarladığı müteahhit olarak biliniyor. Erdoğan’ın Özbek’e, “Bu müteahhidi değiştirelim. Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu? Süleymaniye’yi ne kadar zamanda bitirdi…” sözleri hafızalarda yerini koruyor.