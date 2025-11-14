RTÜK tarihinde bir ilk

RTÜK’te yeni dönem başladı. Gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında Başkan Vekilliği görevi için seçim yapıldı. Üst Kurul üyelerinden Deniz Güçer RTÜK Başkan Vekili olarak seçildi.

İlk kez bir kadın üyenin RTÜK Başkan Vekili olarak seçilmesi 31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Deniz Güçer

RTÜK Başkan Vekili Deniz Güçer, "Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

ÜYELER GÖREVLERİNE BAŞLADI

Yapılan seçim sonucunda yeni Başkan Vekili göreve başlarken, aynı toplantıda RTÜK Üyesi seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker de Üst Kurul’daki görevlerine başladı.

Uzun yıllar kamuda görev yapan Orhan Özdemir daha önce RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.

Fatma Çeliker de 25 yıl önce memur olarak başladığı RTÜK’te pek çok idari görevde bulunmuştu. Çeliker, Üye seçilmeden önce RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yeni Başkan Vekili ve üyelerin göreve başlamasıyla birlikte, Üst Kurulda ilk kez biri Başkan Vekili olmak üzere iki kadın üye görev almış oldu.