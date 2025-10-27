RTÜK'te devir teslim töreni: Mehmet Daniş dönemi resmen başladı

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) devir teslim töreni gerçekleşti.

Türk Telekom'a atanan Ebubekir Şahin koltuğu eski AKP Milletvekili Mehmet Daniş'e devretti.

Devir teslim törenine ilişkin X hesabından paylaşım yapan Ebubekir Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK ailesiyle geçirdiğim yıllar, hayatımın en kıymetli dönemlerinden biri oldu. Bu süreçte birlikte emek verdiğimiz Üst Kurul Üyelerimize, tüm çalışma arkadaşlarıma, yayın camiamıza ve aziz milletimize tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Üst Kurul Başkanlığı görevini Mehmet Daniş Bey’e devrediyor, kendisine bu önemli görevinde üstün başarılar diliyorum. Devir törenimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu’ya da nazik katılımları için teşekkür ediyorum. RTÜK her zaman kalbimde olacak."

DANİŞ'TEN İLK MESAJ

Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ise şunları söyledi:

"RTÜK’te bugün bir görevi devralırken, aslında büyük bir sorumluluğun ve kıymetli bir bayrağın emanetini teslim almış oldum. Kuruma uzun yıllar boyunca önemli katkılar sunan Sayın Ebubekir Şahin’e samimi çalışmaları ve kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu’nun teşrifleriyle, Üst Kurul üyelerimizin ve kurum personelimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen devir töreni, bu anlamlı sürece ayrı bir değer kattı. 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, RTÜK’ün sorumluluğunu daha da artırmıştır. Aile kurumunun korunması, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın etik sorumluluğunun güçlendirilmesi ve dijital çağın risklerine karşı çocuklarımızın korunması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, iletişim alanında Türkiye’nin vizyonunu destekleyen her çalışmada aynı inançla yer alacağız. Yeni dönemin kurumumuz, medya dünyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."