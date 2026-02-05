RTÜK, TELE2 Haber'e süre verdi: Başvuru yapılmazsa erişim engeli isteyecek

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TELE2 Haber'in 72 saat içerisinde başvuru yapmaması halinde Youtube'dan erişim engeli isteyecek.

RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncay Keser, Kurul'un aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı.

RTÜK, TELE2 Haber için çifte lisans kararı aldı.

Buna göre TELE2 Haber, 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapmazsa RTÜK erişim engeli isteyecek.

Kurul daha önce de Fatih Altalylı, Flu TV, Cumhuriyet TV ve BirGün TV'nin lisans başvurusu yapması için süre vermişti.

TELE2 HABER'İN KURULMA SÜRECİ

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınıp tutuklanmasıyle sonuçlanan süreçte, 24 Ekim 2025'te kayyum atanan TELE1’den istifa eden gazeteciler, TELE2 Haber ismiyle yeni bir platform kurduklarını duyurmuştu.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda “14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de TELE2 HABER olarak İnternet sitemizle, YouTube kanalımızla ve X, İnstagram gibi tüm sosyal medya hesaplarımızla 'yeniden merhaba' diyerek yayına başlayacağız” ifadelerine yer verilmişti.

TELE2 Haber, Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlar sürdürüyordu.