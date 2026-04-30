RTÜK'ten Bahçeli'nin favori dizisinin üst üste 6 bölümüne idarî para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve SZC TV’ye 'eleştiri sınırlarının aşıldığı', Kanal D, NOW TV, Prime Video, Netflix ve HBO Max'e ise 'yoğun şiddet' gerekçeleriyle ceza verdi.

Halk TV’ye, “Sansürsüz” programında CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in siyasi tutumu ve eğitim politikalarına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek yüzde 2 idari para cezası verildi. RTÜK, sunucu müdahalesi bulunmasına rağmen söz konusu ifadelerin 'eleştiri sınırını aştığını' ve 'küçük düşürücü nitelik taşıdığını' savundu.

SZC TV’ye ise, “Nokta Atışı” programında TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in Meclis, devlet kurumları ve uyuşturucuyla mücadele politikalarına yönelik sözleri nedeniyle yüzde 1 idari para cezası uygulandı. RTÜK, Kadıgil’in ifadelerinin 'devlet kurumlarını küçük düşürdüğünü' ve 'eleştiri sınırını aştığını' öne sürdü.

Üst kurul, “Yayınlar, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Kanal D, NOW TV, Netflix, Prime Video ve HBO Max’e de yaptırım uyguladı.

BAHÇELİ'NİN FAVORİ DİZİSİNE DE CEZA

NOW TV’ye “Yeraltı” dizisinin 4 Mart, 11 Mart, 18 Mart, 25 Mart, 1 Nisan ve 8 Nisan 2026 tarihli bölümleri nedeniyle yüzde 2 ceza kesildi.

Bahçeli, şubat ayında yaptığı açıklamada dizide "Bozkurt Hanoğlu" rolünde oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını söylemiş ve "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim" demişti.

Dizinin sonraki hafta yayınlanan yayınlanan bölümünde Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Bozo karakterinin, "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" mesajı, Bahçeli'ye jest olarak yorumlanmıştı.

Kanal D’ye ise “Eşref Rüya” dizisinin 25 Mart, 1 Nisan ve 8 Nisan 2026 tarihli bölümleri nedeniyle yüzde 2 idari para cezası verildi.

DİJİTAL PLATFORMLARA DA PARA CEZASI

Dijital platformlardan Netflix’e “Trigger” dizisinin altıncı bölümü, Prime Video’ya “Gangs of Lagos” filmi, HBO Max’e ise “Altın Çocuk” dizisinin birinci sezon dördüncü bölümü ile ikinci sezon dördüncü bölümü nedeniyle yüzde 2’şer idari para cezası verildi.

Ayrıca RTÜK kararına göre dijital platformlarda yaptırım uygulanan film ve diziler katalogdan da çıkarılacak.