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RTÜK'ten 'Barda' filmi nedeniyle Netflix'e para cezası

RTÜK Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı'nın aktardığına göre RTÜK, 'Barda' isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü Netflix'e yüzde 5 idari para cezası verdi.

Güncel
  • 26.06.2025 16:54
  • Giriş: 26.06.2025 16:54
  • Güncelleme: 26.06.2025 17:12
RTÜK'ten 'Barda' filmi nedeniyle Netflix'e para cezası
Fotoğraf: IMDb

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Barda" isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü Netflix'e yüzde 5 idari para cezası verdi.

RTÜK Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, yaptığı açıklamada, "Netflix'e 'Barda' isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmü ve “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle %5 idari para cezası verildi" dedi.

Hande Türkel'in yönetmenlik koltuğunda olduğu 2024 yılı yapımı olan Barda filminde başrolleri İdris Nebi Taşkan, Cem Söküt ve Melisa Berberoğlu paylaşıyor.

Serdar Akar'ın yönetmenliğini yaptığı ve Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı 'Barda' filmi ilk olarak 2007 yılında vizyona girmişti.

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