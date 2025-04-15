RTÜK'ten "Esra Erol'da" programı açıklaması: "İnceleme başlatıldı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, inceleme başlatıldığını söyledi.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"ATV’de yayınlanan 'Esra Erol’da' programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı bir kez daha önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir.



Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha… pic.twitter.com/rxp72cOI8Q — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) April 15, 2025

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'da programında zihinsel engeli bulunan 25 yaşındaki Dilek Şahin nişanlısı Cuma Doğan ile annesi Güldane Şahin'in kaçtığını iddia etti.

Annesi ve nişanlısının ilişkisi olduğunu ve altınları da alarak kaçtıklarını iddia eden genç kadın, annesi ve nişanlısından şiddet gördüğünü söyledi.

Yayına telefonla bağlanan bir izleyici de anne Güldane Şahin'in Cuma Doğan'dan 3 aylık hamile olduğunu öne sürdü.

Daha sonra yayına birlikte katılan Cuma Doğan ve Güldane Şahin ilişkilerini kabul ederek "Sizin sayenizde oldu" ifadesini kullandı.

Cuma Doğan ise Güldane Şahin ile evleneceğini ve bu sebeple kaçtıklarını söyledi.