RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), inceleme başlatılan HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı dizi hakkında karar verdi.

Kurul, diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Jasmine dizisi hakkında inceleme başlatmıştı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, diziye "Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığı" belirtilmişti.

TV+ PLATFORMU, DİZİYİ YAYINDAN KALDIRMIŞTI

HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisini yayından kaldırmıştı.

JASMİNE DİZİSİNİN KONUSU

Jasmine dizisi, 12 Aralık 2025 tarihinde HBO Max'te yayımlanmaya başladı.

Dizi, ağır bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Yasemin'in hayatına odaklanıyor.

Yasemin'in organ nakli listesine girmek için verdiği mücadele, onları karanlık ağlara ve ahlaki açıdan zorlu seçimlere sürüklüyor.

Cem Özüduru'nun yönettiği dizinin başrollerinde Asena Keskinci ve Burak Can Aras yer alıyor.