RTÜK'ten kanallara para cezası, platformlara katalogdan çıkarma yaptırımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Show TV ve NOW TV kanalları ile Disney+ ve Spottify platformlarına yönelik 5 ayrı yaptırım kararı aldı.

Cezaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) RTÜK üyesi Tuncay Keser X üzerinden duyurdu.

RTÜK; Show TV’ye yüzde 2 idari para cezası, NOW TV'ye yüzde 2 idari ve yüzde 1 idari para cezası verdi.

Kurul, Disney Plus ve Spotify'a ise katologdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

Bu iki platforma ayrıca yüzde 2 idari para cezası da uygulandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolündeki Show TV’ye; “Veliaht” dizisinin 4 farklı bölümündeki bazı sahnelerde, şiddetin olağanlaştırıldığı gerekçesiyle, yüzde 2 idari para cezası verdi.

NOW TV’ye ise “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin 11 ve 18 Aralık 2025 tarihli bölümleri sebebiyle yüzde 2 idari para cezası verildi.

Cezanın gerekçesi olarak dizide yer alan evli bir erkeğin ikinci kez evlenmesinin,“Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez” ilkesine aykırı olduğu görüşüne yer verildi.

DİSNEY PLUS VE SPOTİFY’A KATOLOGDAN ÇIKARMA YAPTIRIMI

NOW TV’ye ayrıca “Efsane Futbol” programının 5 farklı bölümünde, ürün yerleştirmede ölçülülük sınırının aşıldığı ve “ürüne aşırı vurgu yapılamaz” ilkesinin çiğnendiği gerekçesiyle yüzde 1 idari para cezası verildi.

Kurul, Disney Plus ve Spotify'a ise katologdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

Disney Plus'a “Konuşanlar” programının 5 farklı bölümündeki bazı ifadelerin argo olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası "milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı olduğu" gerekçesiyle de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Spotify’a ise bazı çalma listelerinin ve şarkıların isimlerinin argo olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası, "milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle" ise katalogdan çıkarma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.