RTÜK'ten Kartalkaya'daki otel yangını hakkında yayıncılara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangına ilişkin "haber içerikleri ve konuyla ilgili yapılan yorumlar" hakkında uyarıda bulundu.

Şahin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Şahin, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma halen devam etmektedir. Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz."