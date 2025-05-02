RTÜK'ten KRT TV'ye "Abdülhamid" incelemesi

KRT TV'de Enver Aysever'in sunduğu bir programda Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'e yönelik kullanılan ifadelerle ilgili inceleme başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir."

ENVER AYSEVER NE DEMİŞTİ?

Aysever, programda, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun "Çanakkale zaferinin asıl sahibi dedemdir" sözü hakkında konuşmuştu.

Aysever, "Mustafa Kemal bunları tam temizleyememiş.Bunlar önce memleketi sattılar. Şimdi elde don gömlek kaldı onu satıyorlar. Dedeleri Abdülhamid ödlekmiş. Mustafa Kemal olmasaydı hepiniz şimdi maymun gibi dolaşıyor olacaktınız" sözlerini kullanmıştı.