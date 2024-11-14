RTÜK'ten 'medyada kadına yönelik şiddet' açıklaması: Etik ilkelere dair rehber oluşturuldu

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğunu artırmak için çeşitli eylem planları hazırladıklarını belirterek, etik ilkelere dair rehber oluşturduklarını ifade etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplanan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu Kurulun çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

RTÜK’ün medyada kadına yönelik olumsuz yargıları, kalıpları kırmayı ve kadının toplumsal algısını güçlü zemine taşımayı hedeflediğini ifade eden Şahin, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere sorunlara ilişkin kamu spotu çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Şahin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2022’den itibaren kabul edilen kamu spotu ve öncelikli yayın tavsiye kararı 5’tir. Toplumsal bilinci artırmaya yönelik yayına verilmiştir. 6’ncısını da önümüzdeki dönemde RTÜK olarak yapacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğunu artırmak için çeşitli eylem planları hazırlıyoruz. Üst Kurul olarak kadın sorunlarına ilişkin basın ve yayın organlarıyla düzenli toplantılar yapıyoruz. RTÜK, medyada kadına yönelik şiddetin aktarımında özen gösterilmesi gereken etik ilkelere dair rehber oluşturmuştur. İlke kararları, RTÜK’ün en önemli kararlarıdır, RTÜK’ün elindeki en önemli argümanlardan biridir. Almış olduğumuz yayın ilkelerini çok önemsiyoruz. Kadına yönelik şiddetin aktarımında özen gösterilmesi gereken ilke kararlarında, şiddet içeriklerinde mağduru değil faili merkeze koyan, şiddeti meşrulaştırıcı ifadelere yer vermeyen, failin suçunun hafifletilmeden sunulmasını amaçlayan ilkeler, toplumsal algıda kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir farkındalık oluşturmuştur."

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI

Şahin, gündüz kuşağı programlarının geniş kitlelere ulaştığını belirterek, RTÜK İletişim Merkezi’ne gelen vatandaş şikayetleri ışığında gündüz kuşağı programlarının etik çerçevede ele alınmasını belirlediklerini kaydetti.

Şahin, "Bu süreçte oluşturulan etik ilkeler tüm paydaşların oy birliğiyle yayıncı kuruluşlara rehber edinilmesi için sunulmuştur. Ayrıca RTÜK tarafından da oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre kadınlara yönelik şiddet içeren, şiddeti teşvik eden içeriklere asla yer verilmeyecektir. Şiddetin normalleştirilmesine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.