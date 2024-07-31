RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Sosis Partisi: Gıdatopya" animasyonu nedeniyle Netflix ve Fransa ve Belçika ortak yapımı "Climax" filminde yer alan sahneler gerekçesiyle MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısında abonelik sistemiyle yayın yapan seç-izle platformlarına dair hazırlanan izleme raporlarını gündemine aldı.

Kurul, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 'sapkınlık' olarak nitelendirdiği "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı yapımın, Prime Video'nun ardından Netflix'te de katalogdan çıkarılmasına karar verdi.

BLU TV VE MUBİ'YE PARA CEZASI

Blu TV ve MUBI'de yayınlanan Fransa ve Belçika ortak yapımı, "Climax" filmi de rapora konu oldu.

RTÜK'ün açıklamasında, filmin birçok sahnesinde şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiği, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanmış şeklinin ekrana getirildiği, sigara-alkol-uyuşturucu-LSD, argo dil kullanımı ve müstehcenliğin filmin her sahnesinde ön plana çıkarıldığını öne sürüldü.

Kurul toplantısında, filmin "genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık" içerdiği iddia edilerek her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırım uygulandı.