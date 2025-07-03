RTÜK'ten Sözcü TV ve TELE1'e ceza

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV’ye Leman karikatürü, Tele 1’e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri sebebiyle ceza verdi.

RTÜK, yayın ihlalleri ile ilgili toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Toplantıda, RTÜK izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar değerlendirildi.

Kurul, Sözcü TV’ye 5 kez program durdurma, yüzde 5 idari para cezası, TELE1'e ise yüzde 3 para cezası uyguladı.

Para cezaları üst sınırdan verildi.

RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncay Keser Kurul'un aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı.

X hesabından açıklama yapan Keser, Sözcü TV ve TELE1'e verilen cezaların detaylarını paylaştı.

Buna göre Sözcü TV'ye sunuculuğunu Özlem Gürses'in yaptığı Para Politika programında Ekonomist Murat Kubilay’ın “Leman karikatüründe suç yok”, “Türkiye Müslüman bir ülke değildir” ifadeleri, "milli ve manevi değerlere aykırı" bulundu.

Bu gerekçeyle Sözzcü TV'ye 5 kez program durdurma, yüzde 5 idari para cezası verildi.

TELE1'e ise , Evren Özalkuş ve Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" isimli program akışı içerisinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane’de yaptığı konuşmasında geçen, “Cunta Başkanı Erdoğan”, “Cuntaya Karşı Boyun Eğmeyeceğiz”, “Millet iradesine darbede 100. Gün” ifadelerinin ekrana getirilmesi ve Erdoğan’a yönelik eleştirilerde sınırın aşılması iftira sayıldı.

Bu gerekçeyle TELE1’e yüzde 3 para cezası uygulandı.

"YAPTIRIM ISRARI SANSÜR BASKISIDIR"

Cezalara ilişkin konuşan Keser, şunları söyledi:

"Siyasi tartışma özgürlüğü çerçevesinde; parti liderlerinin canlı yayınlanan konuşmalarına yönelik yaptırımları haksız/hukuksuz bulan Danıştay kararına rağmen, benzer gerekçelerle yaptırım ısrarı, muhalefetin meydan konuşmalarına sansür baskısıdır, canlı yayın yapan kuruluşlara açık gözdağıdır. Eleştiri hakkını ve siyasi tartışma özgürlüğünü yok sayan yaptırım kararlarına muhalefet ettim."