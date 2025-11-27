RTÜK'ten Sözcü TV'ye para cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü TV’ye yüzde 3 idari para cezası verdi.

Kurul, cezayı “Türkiye’nin Sözü” programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın “Bitmiş bir siyasal iktidar var. Türkiye’nin hiçbir sorununa derman olamıyor, meşruiyetini kaybetmiş, meşruiyetini Amerika’da bulmaya çalışıyor” ifadeleri sebebiyle verdi.

Karar, oy çokluğuyla alındı.

Cezaları, RTÜK'ün Cumhuriyet Halk Partili üyesi Tuncay Keser duyurdu.

Kurul ayrıca TLC kanalına 1997 yapımı “Şeytanın Avukatı” adlı filmde, gece 24:00’ten sonra ekrana getirilen ve filmin fantastik kurgusu içinde şeytanın yok oluşunu sembolik biçimde anlatmak için kullanılan kısa bir sahnenin, cinsel içerik taşımadığı halde “müstehcen” olduğu gerekçesiyle, yüzde 2 idari para cezası verdi.

Ayrıca Edessa TV’ye “milli manevi değerlere aykırılık” ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yüzde 2, Metro FM’e de “alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddeler özendirilemez” ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.