RTÜK'ten tarihi cezalar: Sözcü TV 10 gün karartılacak, Youtube kanallarına yasak yolda!

Radyo Televziyon Üst Kurulu (RTÜK) muhalif kanallara yönelik cezalarında dozu arttırdı.

Kurul, 4 kanala 7 ayrı ceza verdi.

RTÜK, Sözcü TV, Tele1, Halk ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası, 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımlarını uyguladı.

Değerlendirmeler doğrultusunda Sözcü TV'nin "Nokta Atışı" ve "Öncesi Sonrası", Tele1'in "Sabah Pusulası" ve "Haber 13", NOW TV'nin "Orta Sayfa", Halk TV'nin "Gündem Özel" ve "Haberler" programlarına ceza verildi. Akıllı TV ise "Tele Alışveriş" programı nedeniyle yaptırıma uğradı.

RTÜK tarafından Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1’e, 5’er program durdurma cezası verildi.

Cezalar kapsamında Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verildi.

Halk TV, idari para cezası ve program durdurma cezası, TELE1 ve Now TV'ye idari para cezası verildi.

Kurul, Flu TV ve Fatih Altaylı Youtube kanalları için ise yayın lisansı alma zorunluluğu getirdi.

Öte yandan TRT ve A Haber'e dair şikayetler gündeme alınmadı.

10 GÜN BOYUNCA 7/24 EKRAN KARARTMA

Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi.

Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek. Tebliğin ardından Sözcü TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak.

Sözcü TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.

MİTİNGİ VERMEK SUÇ SAYILDI

RTÜK Halk TV’ye Gündem Özel programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri boykot çağrısının ekrana yansıtılması ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurmaya karar verildi.

Halk TV’ye ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ”Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.

NOW TV VE TELE1'E İDARİ PARA CEZASI

Tele 1’e Haber 13 programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yaparak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği iddiasıyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası çıktı.

Kanala ayrıca Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanı'na yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası kesildi.

Now TV’ye Orta Sayfa programında Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili işlemlerin “hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı” yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verildi.

TRT VE A HABER GÜNDEME ALINMADI

Öte yandan toplantıda TRT Haber’in masumiyet karinesini hiçe sayan, A Haber’in CHP Genel Başkanı Özel’in konuşmasını çarpıttığı yayınları için yaptığı başvurular gündeme alınmadı.

FLU TV VE FATİH ALTAYLI'YA ERİŞİM ENGELİ YOLDA

RTÜK ayrıca gazeteci Fatih Altaylı'nın youtube kanalı ile geçtiğimiz günlerde tutuklanan yönetmen İlker Canikligil'in ortağı olduğu Flu TV'nin yayın lisansı alması gerektiğine karar verdi.

Altaylı ve Flu TV, 72 saat içerisinde başvuru yapılmazsa erişim engeli getirilecek.

MAHİROĞLU: YAYIN LİSANSININ İPTALİNDEN ÖNCEKİ SON DURAK

RTÜK''ün kararlarının ardından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu açıklama yaptı.

Mahiroğlu, "Bu ağır ceza yayın lisansının iptalinden önceki son durak" dedi.

Mahiroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeleri kullandı: