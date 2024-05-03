RTÜK, torpil yazışmalarını haberleştiren NOW TV'ye para cezası verdi

RTÜK, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın telefonuna gönderilen torpil mesajlarını ve eski Bakan Mustafa Varank’ın “ıstakoz”lu mesajlaşmasını haberleştiren FOX (NOW) TV'ye para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yine gazeteciliği cezalandırdı. Kamusal bir alanda kamusal sorumlulukla hareket eden gazetecilerin kamerasına takılan görüntüler, cezalara gerekçe yapıldı.

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün verdiği cezaları sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre RTÜK, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın telefonuna gönderilen görevde yükselme taleplerine ilişkin görüntüleri “Torpile Suçüstü” başlığıyla haberleştiren FOX (NOW) TV’ye, 'özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle yüzde 2 para cezası verdi.

ISTAKOZLU MESAJA DA CEZA

AKP'nin Meclis'teki grup toplantısında eski Bakan Mustafa Varank’ın “ıstakoz”lu mesajlaşması da cezaya gerekçe oldu, telefondaki yazışma görüntüsünü haberleştiren NOW TV’ye, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası yaptırımı uygulandı.

TELE1'e ise, “Türkiye’nin Gündemi” programına katılan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’nun eski Başbakan Tansu Çiller’e yönelik sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle yüzde 2 para cezası verildi. Kararlar oy çokluğuyla alındı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kameralara yansıyan torpil yazışmalarıyla ilgili haberlere erişim engeli de getirilmişti.