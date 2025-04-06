RTÜK, TRT ve AA yöneticileri hakkında suç duyurusu

BirGün\Ankara

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, RTÜK, TRT ve AA yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eminağaoğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, “29 Mart 2025 tarihinde İstanbul Maltepe’de CHP’nin düzenlediği açık hava toplantısına 2 milyon 200 binin üzerinde kişi katılmıştır. Bazı yayın kuruluşları bu sayıyı, gerçeğe aykırı biçimde çok aşağıda gösterse bile, etkinlik gerek konusu ve gerek içeriği itibarıyla bile, haber değeri taşıyan, dünya basınında bile geniş yer bulan bir etkinlik olmuştur. Halkın gerçekleri, Türkiye’deki basın organlarından ve tarafsızlıkla öğrenme konusundaki anayasal hakkı engellenemez” ifadelerini kullandı. Eminağaoğlu, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) görevlilerinin “Görevi kötüye kullanma” suçunu işlediğin belirtti.

Eminağaoğlu suç duyurusunda şunları sıraladı:

-“Anadolu Ajansı (AA) görevlileri, 57 sayılı Yasa uyarınca 5237 sayılı Yasa uygulamasında memur sayılmaktadır. AA’nın yayın ilkeleri arasında; tarafsız, objektif, adil habercilik yapmak, nesnellik ve doğruluğu esas almak, kişisel tutum, çıkar ve aidiyet haberciliği yapmamak da yer almaktadır.

-Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 2954 sayılı Yasa ve 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, tarafsızlıkla yayın yapmakla, öte yandan siyasi partilerin haber değeri taşıyan faaliyetlerini de yayınlamakla görevlidir.

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) görevleri, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki 6112 sayılı Yasa’da düzenlenmiştir. Buna göre RTÜK; ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, adalet ve tarafsızlık, doğruluk ve gerçeklik, siyasi partiler ve demokratik gruplar yönünden tek yönlü yayın yapılmaması yönünden denetim yapmak ve bunlara aykırılık durumunda yaptırım uygulamakla yükümlüdür.

-Yapılan açık hava toplantısı haber ve görüntülerine halkın haber alma hakkının gereği olarak AA ve TRT'nin yer veresi gerekirken, bu kuruluş görevleri görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu işleyerek, bu konudaki haber ve yayınlara yer vermemiştir. RTÜK bu konuda görevi alanındaki yayın kuruluşlarının yayınlarını inceleme ve denetlemekle görevli iken bu konuda görevini yerine getirmemiş, gerekli yayınları yapmayan yayın kuruluşlarına yaptırım uygulamamıştır.”

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN’

BirGün’e konuşan Eminağaoğlu, “Bu kurumlar hakkında herkesi suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum” dedi.