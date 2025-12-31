RTÜK'ün 2025 karnesi: Eleştiriye rekor ceza verdi, yandaşı pas geçti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, kurulun 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında verdiği cezaları değerlendirdi.

Cezaların kanallara dağılımına dikkati çeken Taşcı, kanalların "iktidarı eleştirenler" ve "iktidarı övenler" olarak kategorize edildiğini, iktidara yakınlığıyla bilinen TV kanallarına hiçbir ceza verilmediğini söyledi.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan kanallara RTÜK tarafından 52 ceza verildiğini kaydeden Taşcı, "Bu cezalar arasında program durdurma 29, idari para cezası 50 ve 25 gün yayın durdurma kararı kayıtlara geçti. Bu cezaların parasal karşılığı ise toplam 92.790.898,00 TL olarak hesaplandı" dedi.

EN ÇOK CEZA TELE1'E

En çok ceza alan TV kanalı ise 24 Ekim'de kayyum atanan TELE1 oldu.

Öte yandan 2025 yılında bireylerin abone olarak izlediği dijital platformlara yönelik (HboMax, Disney Xd, Mubi, Prime Video, Netflix, Spotify, TV+) idari para cezaları ve farklı içeriklere olmak üzere toplamda 10 kez katalogdan çıkarma cezası verildi.

"RTÜK BU ANLAYIŞTAN VAZGEÇMELİ"

Söz konusu verilerin RTÜK’ün basın ve ifade özgürlüğünü önceleyen bir anlayıştan uzak bir tutum içerisinde olduğunu gözler önüne serdiğini söyleyen Taşcı, RTÜK’ün yeni yılda basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engel olmaktan vazgeçip; farklı düşünce ve görüşlerin ekranlarda çok sesli yayınlanmasına olanak sağlaması gerektiğini vurguladı.

Taşcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu veriler RTÜK’ün basın ve ifade özgürlüğünü önceleyen bir anlayıştan uzak bir tutum içerisinde olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. 'Yeter ki İktidarı övsün de ne yayınlarsa yayınlasın' anlayışını RTÜK hızla terk etmelidir. Özellikle toplumsal çürümeyi tetikleyen gündüz kuşağı yayınlarının RTÜK’e en çok şikayet edilen programlar olmasına karşın, üç maymunun oynanması topluma yapılan en büyük kötülüktür. CHP mitingini yayınlamak suç! İktidarı eleştirmenin hatta varlık sebebi iktidarı eleştirmek ve iktidarı hedeflemek olan ana muhalefet partisi CHP’nin yöneticilerinin katıldığı programlar dahi cezalandırıldı. RTÜK tarihinde ilk kez CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in mitinginin canlı verilmesi de “suç sayılarak” yayıncı cezalandırıldı! RTÜK’ün yeni yılda basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engel olmaktan vazgeçip; farklı düşünce ve görüşlerin ekranlarda çok sesli yayınlanmasına olanak sağlamalıdır. Türkiye’nin demokratikleşmesi ve düşünsel özgürlüğünün inşası ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Aksi yaklaşım Türkiye’yi düşünsel çölleşmeye sürüklemeye, çok kanallı tek sesli bir yapı devam edecektir."