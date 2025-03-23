RTÜK'ün 'canlı yayınların durdurulması' talebine DİSK Basın İş'ten tepki: "RTÜK darbe hukuku uyguluyor"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan eylemleri ve soruşturma hakkında yayın yapan kanallara lisans iptali uyarısında bulunmasına tepki yağdı.



DİSK Basın-İş de RTÜK başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamalarına tepki gösterdi.

"RTÜK darbe hukuku uyguluyor" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı Saraçhane'de düzenlenen eylemlere ilişkin yayın yapan ve bilgi aktaran haber kanallarını "yayın durdurma" ve "lisans iptali" ile tehdit etti! RTÜK'ün görevi, iktidarın politikaları doğrultusunda medyayı tehdit edip, sansür uygulamak ve cezalarla gözdağı vermek değildir. Halkın haber alma hakkını engellemeye çalışan RTÜK’ü derhal bu hukuksuzluktan dönmeye, kamuoyunu ise haber alma hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bir çağrımız da kanal yönetimlerine: İktidarın sansür sopası haline dönüşen RTÜK’ün tehditlerine boyun eğmeyin ve halka gerçekleri ulaştırmaya devam edin!"









