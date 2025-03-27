RTÜK'ün skandal kararlarına meslek örgütlerinden tepki

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Basın, Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından yapılan açıklamada, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) televizyon kanallarına cezalarına tepki gösterildi.

RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaya ilişkin süreçte yapılan eylemleri yayımlayan kanallara tarihi cezalar verdi.

Buna göre, SZC TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi.

Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV'ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1'e, yüzde 3'er para cezasına hükmedildi.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

DİSK Basın-İş, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'nın açıklamasını alıntılayarak "İktidarın sopası haline gelen RTÜK'ten muhalif kanallara tarihi cezalar yağdı" dedi.

RTÜK'ün, eylem ve ifade özgürlüğü hakkını kullanan yurttaşların sesine kulak veren kanalların cezalarla sindirmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, cezalarla halkın haber alma hakkına karşı fiili saldırıların sürdüğü vurgusu yapıldı.

Tüm basın emekçilerine RTÜK'ün cezalarına karşı ses çıkarma çağrısı yapan DİSK Basın İş'in açıklamasının devamı şöyle:

"RTÜK, Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrasındaki yayınları gerekçe göstererek Sözcü TV’ye 10 gün süreyle 7/24 ekran karartma ve yüzde 3 idari para cezası; Halk TV, Tele1 ve NOW TV’ye de idari para cezaları verdi. Bu cezalar, RTÜK'ün kanalların yayın lisanslarının iptali için yol açmaya çalıştığının da göstergesi. Bu haksız cezalar kabul edilemez! RTÜK, bu skandal kararlardan vazgeçmelidir. Halkın haber alma ve haber olma hakkına karşı yapılan bu saldırı karşısında yurttaşların da kendi hakları için mücadele etmesi çok önemli. Tüm basın emekçilerini ve yurttaşları bu tarihi cezalar karşısında ses çıkarmaya davet ediyoruz!"

İktidarın sopası haline gelen RTÜK'ten muhalif kanallara tarihi cezalar yağdı! Eylem ve ifade özgürlüğü hakkını kullanan yurttaşların sesine kulak veren kanalları cezalarla sindirmeye çalışan RTÜK, halkın haber alma hakkına karşı fiili saldırılarını sürdürüyor.



RTÜK, Ekrem… https://t.co/VzeDYFmNnn — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) March 27, 2025

ÇGD'nin RTÜK'ün cezalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamna yaptı. Açıklamada, "İktidarın aparatı haline gelmiş RTÜK’ün verdiği cezalar gazeteciliğe kesilmiştir. RTÜK'e çağrımız; bu cezalar yetmez bütün kanalları Ebubekir Şahin'e bağlayın" denildi.