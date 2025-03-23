RTÜK Üyesi Taşcı’dan RTÜK Başkanı Şahin’e cevap: “RTÜK’ün süren yayınlarla ilgili bir yetkisi yoktur”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu soruşturması ile ilgili yayıncı kuruluşları sosyal medya hesabından uyardı. Şahin, "Yayın durdurma ve lisans iptali" yaptırımları uygulanacağını açıklamasının ardından televizyonlar canlı yayınlarını ara verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamasına ilk tepki RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'dan geldi. Taşçı, "Basın özgürlüğü RTÜK Başkanı tarafından askıya alınmıştır" dedi.

İlhan Taşçı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef ülkemizde basın özgürlüğü RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından askıya alınmıştır! Mevzuata aykırı bir şekilde RTÜK bürokratlarI eliyle televizyon kanallarının yöneticileri aratılarak canlı yayınlarını durdurmaları aksi halde lisanslarının iptal edileceği tehdidinde bulunulmaktadır. Bu tamamen kanunsuz bir talimattır. RTÜK Başkanının süren yayınlarla ilgili herhangi bir yetkisi yoktur…

"RTÜK BAŞKANI HEM KURUMUNUN ÖZEL YASASINI HEM DE ANAYASA'YI HİÇE SAYIYOR"

6112 sayılı yasaya göre televizyon yayınlarının hazırlık ve yayın aşamasına kadar RTÜK’ün hiçbir yetkisi yoktur yasa uyarınca RTÜK’ün yetkisi yayın bittikten sonra başlar ancak RTÜK Başkanı eliyle yayınlar sürerken “canlı yayınları kesin yoksa lisansınızı iptal ederim” tehdidir asıl kanunsuz olan. Diğer türlüsü zaten sansürdür o da anayasaya göre yapılamaz! RTÜK Başkanı hem kurumunun özel yasasını hem de Anayasayı hiçe sayıyor…

"YAYINLARIN İÇERİĞİ ÖNCEDEN DENETLENEMEZ"

Televizyonları, 6112 sayılı RTÜK Yasasının 6. Maddesi bağlar, RTÜK Başkanının keyfi yasaya aykırı açıklaması ve talimatı bağlamaz: Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu MADDE 6 – (1) Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez."