RTÜK yine ceza yağdırdı

Haber Merkezi

Kanallara verdiği kararlarla büyük tepki çeken RTÜK yine birçok kanala ceza yağdırdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yapılan toplantısında; Halk TV, TELE1, Sözcü TV ve NOW TV'ye yönelik cezalar uyguladı.

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, "2025 yılında (1 Ocak-15 Mayıs), RTÜK tarafından verilen 40 cezanın 35'i; Halk TV, NOW TV, TELE1 ve SZC TV’nin yayınlarına. Ceza tablosunun anlamı; eleştirel yoruma, farklı sese tahammül yok. Bu arada “İBB soruşturması” ile ilgili şikâyetlerin ise hiçbiri gündeme alınmadı" dedi.

SALDIRI HABERİNE CEZA

Halk TV ve SZC TV’ye; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı haberlerinde, “Özgür Özel’in aracı otoparka alınmadı” bilgisini, doğruluğunu teyit etmeden ve Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek’in görüşünü almadan yayınladıkları, "Özgür Özel bir saldırıya açık hale mi getirildi?" sorusuyla da “komplo teorisi” algısı oluşturulduğu gerekçesiyle yüzde 3’er idari para cezası verildi.

'HALİL FALYALI' CEZALARI

TELE1’e, "Gazeteciler Masası" programına konuk edilen Gazeteci Ayşemden Akın tarafından, Hollanda’da röportaj yaptığı Halil Falyalı’nın çalışanı Cemil Önal’ın iddialarının ekrana getirilmesiyle, Hakan Fidan ve Binali Yıldırım’ın çocuklarının özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği ve küçük düşürüldükleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.

NOW TV’ye ise Disney+ platformunun gizli reklamını yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

TARİHİ CEZALAR GELMİŞTİ

RTÜK daha önce de 4 kanala 7 ayrı ceza vermişti. RTÜK’ün bu cezaları tarihinde verdiği en ağır cezalar olarak yorumlanmıştı. Kurul, Sözcü TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti. Ceza kapsamında Sözcü TV, 10 gün boyunca karartılacak ve ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak. RTÜK ayrıca gazeteci Fatih Altaylı’nın youtube kanalı ile yönetmen İlker Canikligil’in ortağı olduğu Flu TV’nin yayın lisansı almaması halinde bu kanallara erişim engeli getirilmesi kararı almıştı. Cezalara tepki gösteren Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, "Bu ağır ceza yayın lisansının iptalinden önceki son durak" ifadelerini kullanmıştı.