RTÜK yine ceza yağdırdı

Kanallara verdiği kararlarla büyük tepki çeken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yine birçok kanala ceza yağdırdı.

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, TELE11'e iki, SZC TV, Halk TV, Meltem TV ve Sun RTV'ye birer yaptırım uygulandığını yazdı.

TELE1'e; “Türkiye’nin Yönü” programında “RTE’nin Netenyahu’dan Farkı Ne?” KJ'si ve Merdan Yanardağ’ın Alevilere yönelik sözleri nedeniyle iki ayrı yüzde 3 idari para cezası verildi.

Her iki olayda da Yanardağ özür dilemiş ve düzeltme açıklamaları yapılmış olmasına rağmen, RTÜK bu yayınları “eleştiri sınırının aşılması” gerekçesiyle yaptırıma bağladı.

SZC TV’ye; “Sözün Aslı” programında CHP milletvekillerinin polis müdahalesine ilişkin açıklamaları nedeniyle, “mahkeme kararlarının iktidarın müdahalesiyle alındığı iması” taşıdığı gerekçesiyle yüzde 3 para cezası kesildi.

Halk TV’ye ise, “Açıkça” programında Murat Kubilay’ın MHP ve Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri nedeniyle yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK bu sözleri de “eleştiri sınırını aşmak” şeklinde değerlendirdi.

Bunların dışında SUN RTV’ye yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle, MELTEM TV’ye ise doğruluğu teyit edilmeden yapılan yayınlar nedeniyle yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

22'İ MİLYON TL'Yİ AŞAN PARA CEZASI

RTÜK’ün kararlarına göre 2025 yılında SZC TV’ye 15, Tele 1’e 15 ve Halk TV’ye 14 yaptırım getirildi. Bu yaptırımlar arasında 25 gün yayın durdurma, 26 kez program durdurma ve toplamda 22 milyon TL’yi aşan para cezaları bulunuyor.

Cezalara tepki gösteren Keser, "Anayasal güvence altına alınmış ifade ve basın özgürlüğü, yalnızca çoğunluk lehine olan görüşlerin değil, 'incitici, rahatsız edici' ve aynı zamanda siyasal iktidarı eleştiren yayınların da korunmasını zorunlu kılar. Aksi durumda, düzenleyici kurumların tarafsızlık ilkesi gölgelenir, demokratik kamuoyu oluşumu zedelenir" dedi.