RTÜK yine ceza yağdırdı: Kayyum eleştirilerinde sınır aşılmış!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik saldırıda yayın yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle CNN Türk, NTV, TGRT, Show TV, Flash Haber, SZC TV, Akit TV, Meltem TV, Beyaz TV, Tele 1, Halk TV, TV 100, Kanal 3'e yüzde üç idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Farklı yorum ve iktidara yönelik eleştiriler de yine ceza aldı. Kayyum atamalarının konuşulduğu programda Merdan Yanardağ’ın "kayyım giyotini", Emre Kongar’ın "Türkiye’yi taş devrine geri döndürdüler" ifadelerinin eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle TELE1'e yüzde üç idari para cezasi verildi.

Keser'in aktardığına göre, Halk TV’ye CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın "yeni çözüm süreci"ni "2015 yılında polislerin öldürülmesi, Suruç Katliamı ve Gar Katliamı" ile birlikte anlattığı konuşmasının eleştiri sınırlarını aştığı iddiasıyla yüzde üç idari para cezası verildi.

KONUŞURKEN SES YÜKSELTMEK TARAFSIZLIK İLKESİNİN İHLALİ SAYILDI

Selçuk Tepeli’nin kayyum atamalarını eleştirirken, "Meclis üyeleri belediyeye sokulmadı. Ne oldu meclislere de mi kayyum atamaya başladınız?” sorusunu ses tonunu yükselterek sorması tarafsızlık ilkesinin ihlali sayıldı ve Now TV’ye yüzde üç idari para cezası uygulandı.

SZC TV’ye DP Milletvekili Cemal Enginyurt’un, Atatürk’e hakaret edenlere yönelik kullandığı "operasyon çocukları" ve Anıtkabir’de slogan atılmasını eleştirirken kullandığı "Defolun gidin" ifadeleri, "bireyleri aşağılamak" sayıldı ve yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

YEREL KANALA "GÜLEN" CEZASI

Bursada Bugün TV’ye; sunucu Aysın Komitgan’ın FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ölümü üzerine kullandığı "Ne diyelim mekânı cennet olsun" ifadesi nedeniyle oy birliğiyle 3 kez program durdurma ve yüzde 3 para cezası verildi.

ATV'de Esra Erol, Show TV'de Didem Arslan Yılmaz, Star TV'de Zahide Yetiş, Beyaz TV'de Esra Ezmeci, Kanal D'de Aslı Hünel, Now TV'de Fatih Ürek ve TV8'de Zuhal Topal tarafından sunulan gündüz kuşağı programlarına "genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerinin ihlal edildiği" gerekçesiyle oy birliğiyle yüzde üç idari para cezası uygulandı.

TUNCAY KESER: RTÜK’ÜN EŞİT VE HAKKANİYETLİ DAVRANDIĞINI SÖYLEMEK ZOR

Kararları değerlendiren Keser, "Yayın yasağına ilişkin yaptırım kararlarına, kapsamının çok geniş tutularak halkın haber alma hakkını engellediği ve kanallar arasında ayrımcılık yapıldığı, diğer kararlara da yorum ve eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirdiğim için karşı oy kullandım" dedi.

Keser, şunları söyledi: "Bugün 3 başlıkta televizyon kanallarına yaptırım uygulandı. Gerek yayın yasağı, gerek yorum programları gerekse de kuşak programlarında kanallar arasında eşit ve hakkaniyetli davranıldığını söylemek mümkün değil... Mahkemenin yayın yasağı 23 Ekim 17:41’den sonra başlıyor ve her türlü haber diye çok muğlak ve çok geniş bir yasak var. Bu haliyle uygulandığında, hiçbir şekilde haber yapılmaması ve hatta bakanların açıklamalarına bile yer verilmemesi gerekir. O nedenle yayın yasaklarının çerçevesinin, doğru çizilmesi halkın haber alma hakkına ket vurulmaması gerekir. Mahkeme kararını baz alırsak, bugün yaptırım uygulanan kanallar dışında pek çok kanalda 17:41’den sonra sürdürülen ve ihlal içeren yayınlan var. Ama onlarla ilgili rapor ve yaptırım yok. RTÜK’ün radarı bazı kanalları ya da bazı programları görmekte, algılamakta nedense zorlanıyor. Bu durum sürdürülebilir değil ve RTÜK’ün kurumsal saygınlığının zedelendiği ortada."