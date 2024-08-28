RTÜK yine sopasını çıkardı: "Muhalif" medyaya ceza yağdı

Muhalefetin, “İktidarın sopası gibi hareket etmekle” suçladığı RTÜK, iktidara yönelik eleştirel yayınlar yapan medya organlarına yönelik ağır cezalarına yenilerini ekledi.

Üst Kurul Toplantısı’ndan TELE 1 ve Flash Haber’e ceza çıktı. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, “Farklı yorum ve eleştiriye hiçbir alanda tahammül yok” diyerek cezalara tepki gösterdi. Keser, kararlara karşı oy kullandığının altını çizdi.

RTÜK, Gazeteci Merdan Yanardağ’ın TELE 1 ekranlarında yaptığı değerlendirmede, “İktidara yönelik eleştirilerinin, eleştiri sınırını aştığı” gerekçesiyle TELE 1'e reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında idari para cezası verdi.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER

İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın, "Melekler vardır ama ontolojik varlıklar değildir" sözleri ile “Türkçe namaz kılınabileceği” yönündeki görüşlerinin de “Milli ve manevi değerlere aykırı” olduğu savunuldu.

Bu kapsamda, Kılıç’ın ekranlarına çıktığı Flash Haber’e reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası ile üç kez program durdurma yaptırımının uygulanması kararlaştırıldı.