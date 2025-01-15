RTÜK, Zahide Yetiş'in programına inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"RTÜK, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum değildir.

Ancak, denetimimiz altındaki bir yayın kuruluşu ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaparsa, gereğini yapmaktan çekinmeyiz.

Star TV’de yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır.



Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Mehmet isimli konuk, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Zahide Yetiş'e konuk olurken Zahide Yetiş, canlı yayında Mehmet'e eşi olduğu iddia edilen bir kadının cinsel ilişki videosunu izletmişti.