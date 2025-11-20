RTÜK’te boş koltuk kalmadı

RTÜK’te 24 Ekim’de bayrak değişimi yaşandı. Görev süresi dolan Ebubekir Şahin’in yerine RTÜK Başkanlığı’na Mehmet Daniş seçildi. Ebubekir Şahin, RTÜK üyeliğinden de ayrıldı. Şahin, Türk Telekom’da CEO’luk görevine getirildi.

Birçok uygulaması ile tartışılan Şahin’in döneminde RTÜK kadrolarının da "oturacak yer kalmayacak" şekilde şiştiği belirlendi.

REİKİ UZMANI

2018 yılında 441 olan RTÜK’ün toplam personel sayısı, 2025 yılı itibarıyla 650’ye dayandı. Şahin döneminde Üst Kurul’a, “Kurumlar arası nakil” yoluyla 100’e yakın personel getirildiği belirtildi. RTÜK’ün personel sayısındaki artışa yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “AKP’den milletvekili aday adayı olan RTÜK Yardımcılığı’na atandı. Bakan eşi, bakan yardımcısı eşi, İletişim Başkanı’nın kardeşi, ‘Reiki uzmanı’ kuruma dolduruldu” ifadelerini kullandı.

RTÜK 2018 yılına toplam 441 personel ile başladı. RTÜK’ün 2018 yılında 441 personelinin 280’i, “Diğer kadrolar” adı altında sınıflandırıldı. Üst Kurul, Ocak 2019’da göreve başlayan Ebubekir Şahin döneminde personel sayısını giderek artırdı. 2018 yılında 441 olan RTÜK’ün personel sayısı, Ebubekir Şahin ile birlikte bir yılda 81 arttı. 2019 yılı itibarıyla Üst Kurul’un personel sayısı 522’ye ulaştı.

Üst Kurul’un personel sayısındaki artış, 2020 yılı itibarıyla da devam etti. RTÜK, 2020 yılını 557, 2021 yılını ise 610 personel ile tamamladı. Personel alınmasının sürdüğü 2022 ve 2023 yıllarının sonunda toplam çalışan sayısı 627’ye ulaştı.

YÜZDE 50’LİK ARTIŞ

RTÜK’ün personel sayısı, Ebubekir Şahin’in görevinden ayrıldığı 2025 yılı itibarıyla 633’e kadar çıktı. Kurumun personel sayısında Şahin döneminde yüzde 50’lik artış kaydedildi.

RTÜK’ün Şahin ile yaşadığı personel sayısındaki artışa yönelik konuşan CHP’li Burhanettin Bulut, “Özgeçmişte AKP üyeliği varsa başka özellik aranmıyor. Kurumda oturacak yer kalmadığı için yaklaşık 150 personel uzaktan çalışıyor ya da uzaktan çalışmıyor” diye konuştu.

KURUMLAR ARPALIK

Türkiye’deki çok sayıda kurumun eş-dost-akraba atamaları nedeniyle arpalığa dönüştürüldüğünü savunan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: