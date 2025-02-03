RTÜK’te kadrolaşma sürüyor

Muhalif televizyon kanallarına ceza yağdıran, “iktidarın komiseri” olarak nitelendirilen Ebubekir Şahin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) yine dikkati çeken bir atamaya imza attı.

Basın Müşaviri Ertan Ömeroğlu görevinden alındı, yerine Elif Kaya atandı.

Yeni RTÜK Basın Müşaviri Elif Kaya’nın MHP’ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya'nın eşi olduğu öğrenildi.

Basın müşavirliğine atanmadan önce RTÜK’te memur kadrosunda çalışan Elif Kaya, BirGün’ün, atanmasında siyasi etki olup olmadığı sorularına “Benim CV’m ortada” karşılığını verdi.

Öte yandan daha önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı Meteoroloji'nin Sesi Radyosu’nda çalışan ve bir dönem radyonun “Dini yayınlar sorumlusu” olan Özgür Sevinç’in de RTÜK Basın Müşavirliği’nde görevlendirildiği öğrenildi.